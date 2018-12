Ordinano 60 pizze | ma non le ritirano Ristoratore dona tutto ai senzatetto

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Avevano prenotato l'intera sala, pronta ad accogliere 60 persone. 60erano pronte per i clienti, quando ilha capito che nessuno si sarebbe presentato: è successo a Gessate, dove una brutta esperienza ha dato modo a undi essere autore di una buona azione. Anziché buttare via i piatti preparati, ha contattato delle associazioni e consegnatoai"Avevo sette persone al lavoro, tra camerieri e piazzaioli", ha raccontato a MilanoTodayRoberto Smenghi, proprietario dell'Alpha Game, "ma quando sono arrivate le 20, orario in cui era fissata la prenotazione, non si è presentato nessuno. Abbiamo provato a rintracciare la persona che aveva chiamato per riservare i coperti, ma non ha risposto". A quel punto era chiaro che nessuno si sarebbe più presentato, si era trattato solo di un pessimo scherzo. Senza scoraggiarsi, ...