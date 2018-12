Spalletti | ' Ancelotti mi fa un po' paura | ne ha viste tante'

Inter - Spalletti : "Nainggolan non è fuori rosa - Ancelotti fa un po' paura" : Giornata di festa in casa Inter , ma anche di vigilia della super sfida col Napoli , di cui Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Inter tv : "Buon Natale a tutti i nostri sportivi e alle ...

Inter Napoli - lo 'strano' Natale di Ancelotti : ritorno a San Siro - Spalletti l'eterno rivale : Un anno fa, di questi tempi, Maurizio Sarri superava 3-2 la Sampdoria e manteneva un punto di vantaggio sulla Juventus in vetta alla Serie A. Diventerà campione d'inverno una settimana più tardi, 1-0 ...

Napoli subito a lavoro - Ancelotti sfida Spalletti : Non c'è tempo neppure per festeggiare il Natale. Ieri la vittoria sulla Spal, mercoledì il big match a San Siro con l'Inter, la più diretta inseguitrice del Napoli. Ancelotti non è un tiranno, ma il ...

Lippi : 'Allegri il più affine a me - però mi rivedo anche in Ancelotti e Spalletti. Le romane e la corsa scudetto...' : L'esperienza in Cina, la corsa scudetto e non solo. Marcello Lippi si è raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport : 'Io in Cina? Sei anni, una bellissima esperienza che si concluderà il 31 gennaio, dopo la Coppa d'Asia. Ho il volo domani. La federazione mi aveva offerto altri quattro anni e mezzo per ...