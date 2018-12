Cristiano Ronaldo | la sua prima auto in vendita ad un prezzo affare FOTO

Cristiano Ronaldo Irina Shayk - parole poco edificanti della ex : 'Ecco perché l'ho lasciato' : Irina e Ronaldo erano stupendi insieme, ammirati e invidiati da mezzo mondo. Lui asso del Real Madrid, lei top model tra le più famose al mondo. La loro separazione fu un fulmine a ciel sereno, ...

Juventus - la gara contro la Roma si avvicina : niente riposo per Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juve si è ritrovata sui campi della Continassa per svolgere la seduta dell'antivigilia della partita contro la Roma. I bianconeri stanno curando soprattutto gli aspetti tattici e Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da contrapporre ai giallorossi. Sabato sera, la Juventus ritroverà Rodrigo Bentancur che ha scontato il turno di squalifica e che contro la Roma si riprenderà il posto da titolare. Oltre ...

In vendita la vecchia Audi S3 di Cristiano Ronaldo : Chissà da quanto tempo Cristiano Ronaldo non compila un assegno per comprare, soprattutto pagare, una macchina di tasca sua? Essendo uno degli sportivi più sponsorizzati e pagati del mondo, da molti anni ha a disposizione praticamente qualsiasi vettura voglia. Ma nel 2003, quando ancora era un giovane calciatore di belle speranze e semi sconosciuto, probabilmente non aveva la fila di sponsor fuori dalla porta pronti a regalargli le chiavi di ...

Il panettone di Cristiano Ronaldo - solo per juventini : Carlo Tafuni, l'ideatoreI panettoni di Carlo TafuniI panettoni di Carlo TafuniI panettoni di Carlo TafuniIl panettone di Cristiano RonaldoDopo essere diventato un’icona sportiva, di eleganza e di stile, Cristiano Ronaldo ispira anche il mondo del cibo. E sotto Natale spunta così il panettone di CR7, ideato da Carlo Tafuni, pasticcere che da oltre 40 anni produce (anche) panettoni artigianali nel centro di Torino. L’idea, ci racconta, è nata per ...

Sport e cucina - gli abbinamenti di Alessandro Borghese : “cioccolata per Federer - a Cristiano Ronaldo un… baccalà!” : Lo chef Alessandro Borghese si è divertito ad abbinare alcuni piatti particolari ai grandi campioni dello Sport: gusto e talento vanno sempre a braccetto? Sport e cucina, un binomio che va molto di moda, così come ad aver assunto grande popolarità, negli ultimi tempi, sono stati diversi programmi a tema culinario. Lo chef Alessandro Borghese ne è l’esempio perfetto, vera e propria star della tv con il suo programma ‘4 ...

Neve a Torino - Georgina Rodriguez in pantaloncini e Cristiano Ronaldo Junior scatenato : il VIDEO divertente : Neve a Torino, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior si divertono sul terrazzo di casa: il divertente VIDEO social Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior, si divertono sul terrazzo della loro casa di Torino. La splendida spagnola, fidanzata del calciatore della Juventus ed il primogenito di CR7 impazziscono per la Neve e lo dimostrano nei VIDEO social di Georgina. Tra le sue Storie Instagram la meravigliosa modella prima ...

Juventus - la rivelazione di Irina Shayk su Cristiano Ronaldo : La stagione di Cristiano Ronaldo può considerarsi veramente importante, il fuoriclasse portoghese sta trascinando la Juventus con gol e grandi prestazioni, CR7 decisivo anche nel derby contro il Torino e con il gol decisivo su calcio di rigore. Ma il calciatore è sempre al centro delle voci di gossip e sulla vita privata, nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni di Irina Shayk come riportato da Il Giornale: “Si è detto ...

Verso Juventus-Roma - nel 2007 Cristiano Ronaldo fu pregato di fermarsi dai giallorossi : Sabato sera big match allo Stadium con Juventus-Roma , un'occasione per i bianconeri di allungare ulteriormente mentre i giallorossi cercando punti pesanti in trasferta. La sfida cade cade circa 11 ...

Paratici sogna per Isco un colpo alla Cristiano Ronaldo : Con gennaio alle porte, i top club euroepi sono a caccia di buoni affari per rendere l'organico ancora più performante in vista della fase caliente della stagione che avrà luogo in primavera, quando entrerà nel vivo la Champions League. Per questo motivo, a nessuna delle squadre più importanti è sfuggita la vicenda di Isco che sembra ormai vicino a lasciare il Real Madrid. Gli episodi eclatanti del malcontento di Isco La stagione dell'ex Malaga ...

Foto da… urlo : Cristiano Ronaldo fa visita ai giovani della Juventus [VIDEO] : Cristiano Ronaldo fa visita ai bambini del settore giovanile della Juventus: Foto con… urlo per i giovani bianconeri e CR7 Il Natale si avvicina sempre più ed è quindi arrivato il momento di realizzare scatti e video natalizi per augurare un felice Natale: le squadre di Serie A si stanno mettendo all’opera per far regalare un sorriso a tutti i tifosi e non solo. In casa Juventus è stato il momento, ieri, di un piccolo regalo ...

Leo Messi ha ricevuto la Scarpa d’Oro 2018 - quinti sigillo in carriera : superato Cristiano Ronaldo : Leo Messi ha conquistato la Scarpa d’Oro 2018, il prestigioso riconoscimento riservato al miglior goleador dei campionati europei. La Pulce è andato a segno per ben 34 volte nella Liga (totale di 68 punti) e ha così conquistato il premio per la quinta volta in carriera, staccando così Cristiano Ronaldo che è fermo a quota quattro. Dopo il quinto posto nella classifica del Pallone d’Oro, l’argentino è riuscito a portare a casa ...

Leo Messi Scarpa d’Oro 2018 : la ‘Pulce’ stacca Cristiano Ronaldo e festeggia il 5 trofeo [GALLERY] : Leo Messi vince la Scarpa d’Oro grazie ai 34 gol segnati nella scorsa Liga: l’attaccante del Barcellona stacca Cristiano Ronaldo fermo a 4 trofei Quest’oggi Leo Messi ha ricevuto la sua 5ª Scarpa d’Oro della carriera, vinta grazie ai 34 gol siglati nella passata stagione nel Barcellona Campione di Spagna. La ‘Pulce’ ha ricevuto il premio presso il centro oncologico infantile San Joan De Deu, sostenuto anche dalla Fondazione Leo Messi. ...

Wanda Nara - confessione su Mauro Icardi : 'A un passo dalla Juventus con Cristiano Ronaldo' : 'Domani, oggi, ndr , c'è la cena di Natale dell' Inter, mi porterò qualcosa da casa'. Così ironizza Wanda Nara dopo le confessioni piovute durante la puntata di Tiki Taka di lunedì 17 dicembre. La ...

Champions - Juve : Cristiano Ronaldo sfida l'Atletico e sono scintille : Cristiano Ronaldo, 33 anni, ha già segnato dodici reti in maglia Juventus LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN USCITA OGGI Filippo Conticello