Bonino in lacrime | Il più grave attacco alla democrazia

(Di venerdì 21 dicembre 2018)Durante la discussione della manovra economica, ossia il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", la senatrice Emma, eletta con Più Europa, è intervenuta nel corso della seduta presieduta dal vicepresidente Roberto Calderoli e ha manifestato tutta la sua amarezza:"Intervengo con grandissimo disagio, il disagio di chi per cultura, tradizione e pratica ha fatto del rispetto delle istituzioni il punto cardine della propria attività politica. Oggi compite un ulteriore,, il piùdella storia della nostra Repubblica,rappresentativa,Costituzione, all'ordinamento liberale così come, seppure imperfetto, lo abbiamo conosciuto in questi anni"In particolare,ce l'ha con il fatto che il Parlamento non abbia praticamente la possibilità di ...