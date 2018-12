ilfattoquotidiano

: Crotone, 20 fermi: le frizioni tra le cosche stavano per scatenare una nuova faida - luciomusolino : Crotone, 20 fermi: le frizioni tra le cosche stavano per scatenare una nuova faida - Cascavel47 : Crotone, 20 fermi: le frizioni tra le cosche stavano per scatenare una nuova faida - LucaMurrone : -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Unaguerra di mafia stava per scoppiare in provincia didove si erano registratetra leper assicurarsi il controllo del territorio. Più di 20 sono i provvedimenti di fermo eseguiti dalla polizia di stato nell’operazione “Tisifone” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Il blitz è scattato all’alba quando gli agenti della squadra mobile e del Servizio centrale operativo hanno fermato esponenti di spicco di famiglie di ‘ndrangheta. Coordinata dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Luberto e dai sostituti della Dda Domenico Guarascio e Paolo Sirleo, l’inchiesta ha fotografato le tensioni chemettendo a rischio la pace mafiosa a Isola Capo Rizzuto tra la cosca Capicchiano e i Nicoscia. L’inchiesta ha riguardato anche esponenti di ‘ndrangheta die Petilia Policastro. Per i fermati le ...