Olimpiadi | Fontana | ' Squadra compatta | abbiamo tutti i requisiti per centrare l' obiettivo'

Olimpiadi - Arianna Fontana premiata come miglior atleta donna : ROMA - Arianna Fontana sempre più mito a 5 cerchi. L'olimpionica azzurra è stata premiata come migliore atleta femminile dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 . L'investitura è arrivata nel corso ...

Olimpiadi : Fontana - sempre più forti e determinati : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - "Ci stiamo ulteriormente rafforzando e vogliamo andare avanti sempre più determinati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la missione a Tokyo della delegazione lombardo/veneta per la candidatura di Milano e Cortina d'Ampezzo

Olimpiadi invernali - candidatura Milano-Cortina 2026 – Arianna Fontana orgogliosa : “noi atleti ci crediamo” : Arianna Fontana commenta la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 “Sono la campionessa olimpica a PyeongChang nella gara dei 500 metri di short track. Ho partecipato a 4 edizioni dei Giochi e ho vinto otto medaglie. Nella mia disciplina nessuna donna c’era mai riuscita e di questo sono molto orgogliosa. Così come sono stata orgogliosa di aver sfilato da portabandiera alla cerimonia d’apertura dei ...

Olimpiadi : Fontana - continuiamo a lavorare per nostro obiettivo : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - "Restiamo più concentrati che mai sul nostro obiettivo. Le notizie che giungono da altre parti del mondo non devono distrarci, Milano e la Lombardia con Cortina e il Veneto proseguono spedite nel loro lavoro per dimostrare come i nostri territori e le nostre potenzialit

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Arianna Fontana a novembre sarà la testimonial della candidatura italiana : Arianna Fontana continua a rappresentare l’Italia degli sport Invernali all’estero: dopo essere stata la portabandiera del Bel Paese alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (dove poi fu oro nei 500 metri femminili dello short track), l’azzurra sarà la testimonial della candidatura congiunta Milano-Cortina per il 2026. Il 28 novembre infatti a Tokyo si terrà la presentazione ufficiale della ...

Olimpiadi : Fontana e Zaia - sarà valorizzato ruolo territori : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "E' stato un incontro proficuo, il CONI si è reso disponibile a rivestire il ruolo di ente attuatore mentre i territori ricopriranno il ruolo di regia". Lo hanno annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e quello del Veneto, Luca Zaia, al termin

Olimpiadi : Fontana - primo incontro positivo - no spreco risorse : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "Il primo passo importante lo abbiamo fatto. E' stata una riunione molto positiva, siamo d'accordo su tutto. Vogliamo assolutamente rispettare l'indicazione del Cio nel realizzare dei Giochi all'insegna della sostenibilità economica, senza alcuno spreco di risorse e con

Olimpiadi : Fontana - domani a Roma per predisporre dossier definitivo : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - "domani con il sottosegretario ai Grandi eventi, Antonio Rossi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e la delegazione veneta composta dal presidente Luca Zaia e il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, incontreremo a Roma il presidente del Coni e componente del Cio, Gi

Olimpiadi : Zaia domani al Coni per incontro con Malagò - Fontana - Sala e Ghedina : Venezia, 16 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà domani nella sede del Comitato Olimpico Nazionale al Foro Italico dove, alle ore 11, si terrà il previsto vertice per proseguire il lavoro comune per la candidatura italiana di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali

Olimpiadi : Fontana - abbiamo ottime carte da giocare : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - "Grandi eventi, come le Olimpiadi, sono molto importanti non solo a livello sportivo, ma anche per la valorizzazione dell'immagine, del turismo e dell'economia del territorio, come ha dimostrato Expo 2015. Ora, però, bisogna conquistare l'assegnazione dei giochi olimpic

Olimpiadi INVERNALI 2026 : OK CIO PER MILANO-CORTINA/ Ultime notizie - Arianna Fontana : “meglio sede unica" : OLIMPIADI INVERNALI 2026: Milano e Cortina promosse dal Cio. Ultime notizie, il numero uno del Coni, Giovanni Malagò: “Possiamo vincere”. L'Italia vuole i giochi olimpici INVERNALI(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2026 - Arianna Fontana : “Non gareggerò - ma vorrei un ruolo organizzativo. Sorpresa dalla doppia sede - avrei preferito una designazione unica” : Ieri è stata ufficializzata dal Cio la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026. La rassegna a cinque cerchi tornerebbe nel nostro paese dopo quella di Torino 2006, in cui fu protagonista l’allora 15enne Arianna Fontana, che conquistò la medaglia di bronzo nella staffetta dello short track, diventando così la più giovane medagliata azzurra delle Olimpiadi Invernali. Nel 2026 Fontana avrà 35 anni e, in un’intervista alla ...