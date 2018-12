Thomas Strakosha al giro di boa

lanotiziasportiva

: Strakosha, un “Superman” da 30 milioni o un portiere fragile? Anche Thomas alla ricerca della continuità… - LI_SoloRAYA : Strakosha, un “Superman” da 30 milioni o un portiere fragile? Anche Thomas alla ricerca della continuità… - DDellerba : RT @Magician_Zastro: 'Tornati a casa hai scritto dietro ad una foto – a Piazza del Popolo se non sbaglio – “questa volta da turista, la pro… - IoNascoQui : THOMAS STRAKOSHA NON CI STA E PER RISPONDERE ALLE PESANTI CRITICHE RICEVUTE DOPO IL PARI AL 99' CONTO LA SAMP, PUBB… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Quello tra i portieri e la Lazio è stato sempre un rapporto molto delicato: siamo infatti stati abituati bene, con gente del calibro di Marchegiani, Peruzzi, Lovati, Pulici e via dicendo. Ed è proprio per questo che quando negli ultimi anni ci siamo ritrovati sprovvisti di un buon estremo difensore, i laziali si sono fatti sentire, richiedendo a gran voce una garanzia tra i pali.Vola ragazzo, volaDa quasi tre anni, ovvero da quando a guidare i bianco celesti è Inzaghi, i guantoni sono passati in mano a un ragazzo di soli 23 anni, di origine greca. Inizialmente sono stati in tanti a mettersi le mani tra i capelli, proprio perchè come abbiamo appena detto, quello del portiere è considerato un ruolo sacro, ma, con grande personalità, ha mostrato a tutti di avere talento e voglia di migliorare, facendo ricredere chi aveva poca fiducia in lui. Oltretutto quell’anno, ...