Ecco Elowan | la pianta cibernetica che si sposta per trovare luce

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Una combinazione di radici, fusto e foglie di un Anthirium con elementi elettronici, in una vera e proprio simbiosi. È, laappena messa a punto dai ricercatori del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (Mit), secondo cui, grazie a un dialogo diretto trae una piattaforma robotica dotata di ruote e un motore elettrico, sarebbe in grado dirsi verso la quantità didi cui ha bisogno.Per progettarla, i ricercatori, guidati Harpreet Sareen, sono partiti dall’idea che l’Anthirium, e le piante in generale, sono già sistemi elettricamente attivi che producono segnali elettrici, tra organi e tessuti, in ria cambiamenti di, gravità, stimolazione meccanica, temperatura, umidità danni e altre condizioni ambientali.Da qui, i ricercatori hanno collegato lo stelo, le radici e le foglie dell’Anthirium a degli ...