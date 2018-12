Cometa di Natale | ecco come vederla a occhio nudo

La Cometa di Natale è arrivata. Ecco come e dove vederla : comet is coming , sta arrivando 46P/Wirtanen , la cometa del Natale 2018. Il periodo migliore per osservarla sarà tra oggi, mercoledì 12 dicembre ndr , e domenica 16 : il 12 dicembre sarà alla minima ...

Stelle cadenti d’inverno e Cometa di Natale - occhi al cielo dicembre : Arrivano le Stelle cadenti d’inverno: sono le Geminidi, che si potranno vedere da oggi fino al 15 dicembre e il cui picco è atteso per la notte tra il 13 e 14. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato, perché la Luna non dovrebbe creare troppo disturbo, come spiega l’Unione atrofici italiani (Uai). “Le Geminidi sono in genere particolarmente evidenti tra il 10 e il 15 dicembre – commenta Paolo Volpini della Rai – e quest’anno ...

La "Cometa di Natale" è già nel cielo (e visibile ad occhio nudo) : La notte di Natale una stella cometa illuminerà il cielo. Ma non solo: ci accompagnerà fino all'anno nuovo e brillerà ancora per tutto il mese di gennaio. Si tratta della 46P/Wirtnanen, la quale ha da poco superato il limite di luminosità per essere vista a occhio nudo: certo, la sua luce è fioca e per osservarla sarà necessario recarsi in luoghi molto bui, meglio se lontani dalle città. Ma il 16 ...

La Cometa di Natale 46P/Wirtanen è al perielio - un assaggio prima dell’incontro “ravvicinato” con la Terra : Mancano pochi giorni all’incontro ravvicinato con la Terra, ma già da settimane la Cometa di Natale 46P/Wirtanen fa capolino tra le stelle del cielo di dicembre: giorno dopo giorno, avvicinandosi sempre più, aumenta la luminosità, e nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena 1 km, la sua chioma gassosa è ben visibile. Oggi, 12 dicembre, raggiunge il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita: un assaggio prima ...

La Cometa di Natale dal telescopio : ecco come si muove - VIDEO : Le riprese sono state fatte a Loiano, sull'Appennino tosco emiliano, da Roberto Gualandi dell'INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio con il telescopio 'Cassini'. Il momento di massima luminosità e vicinanza alla terra sarà il 16 dicembre ma già stanotte dovrebbe vedersi bene. Volete osservare la cometa a ...

Questo Natale con la stella Cometa : Quando si pensa al Natale si pensa sempre all’immagine del cielo stellato di 2000 anni fa, illuminato da una cometa che con la sua chioma illumina il luogo esatto della nascita di Gesù. Che ciò sia avvenuto, nessuno sa con certezza, se sia vero che una cometa apparve. Comunque, in realtà, si pensa che quando nacque Cristo si verificò una congiunzione planetaria, prova ne è che nelle prime rappresentazioni di natività troviamo sempre una stella ...

La Cometa di Natale 2018 – 46P Wirtanen : La Cometa di Natale 2018, come molti l’hanno soprannominata, ma il suo reale nome è 46P Wirtanen, dall’astronomo Carl A. Wirtanen, che l’ha scoperta nel 1948. E’ una Cometa periodica di circa 5 anni, ossia ogni 5 anni passa vicino al Sole e pertanto anche a Noi. Quest’anno tuttavia, c’è la particolarità che passerà molto vicina, (in distanze astronomiche), visto che passerà a soli 11,5 milioni di ...

Cometa di Natale - in avvicinamento alla Terra : ecco come osservare 46P/Wirtanen : A poco più di una settimana dal suo incontro ravvicinato con la Terra, la cometa di Natale 46P/Wirtanen comincia a dare spettacolo e, nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena un chilometro, la sua chioma gassosa appare come la Luna piena. La cometa infatti sta aumentando la sua luminosità, giorno dopo giorno, sia per effetto del suo avvicinamento alla Terra, previsto il 16 dicembre, quando passerà a circa 12 milioni di chilometri, ...

Savona - alla Ubik un incontro dal titolo "46/P Wirtanen - la Cometa di Natale" : '46/P Wirtanen, la cometa di Natale': lunedì 10 dicembre alle ore 18 presso la libreria Ubik di Savona, terzo incontro del ciclo di 3 conferenze mensili, a cura del Prof. Ugo Ghione, presidente dell'...

Arriva la Cometa di Natale : come e quando vederla : Con l'arrivo delle festività natalizie si avvicina anche il passaggio della cometa 46P/Wirtanen, che in alcune giornate sarà...

Astronomia - occhi puntati al cielo per la Cometa di Natale : Roma, 5 dic., askanews, - Sarà un Natale con tanto di cometa. Cresce l'attesa per l'avvicinamento al Sole e alla Terra della cometa 46P/Wirtanen, ormai ribattezzata la cometa di Natale. Scoperta nel ...

