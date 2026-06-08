Pettegolezzi

Alessia Mogavero | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pettegolezzi' è 'Gossip'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GOSSIP

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pettegolezzi
  • Risposta: GOSSIP
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GSP
  • Inizia con: G
  • Finisce con: P

Perchè la soluzione è Gossip? I pettegolezzi sono chiacchiere su fatti altrui, spesso senza conferma. Si diffondono facilmente tra amici e colleghi, creando un’atmosfera di curiosità e intrigo. Anche se a volte divertenti, bisogna stare attenti a non ferire nessuno con parole troppo leggere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pettegolezzi: risposta da 6 lettere

La definizione "Pettegolezzi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Gossip. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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