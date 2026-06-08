Pettegolezzi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pettegolezzi' è 'Gossip'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G O S S I P

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Pettegolezzi

Pettegolezzi Risposta: GOSSIP

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: G S P

Inizia con: G

G Finisce con: P

Perchè la soluzione è Gossip? I pettegolezzi sono chiacchiere su fatti altrui, spesso senza conferma. Si diffondono facilmente tra amici e colleghi, creando un’atmosfera di curiosità e intrigo. Anche se a volte divertenti, bisogna stare attenti a non ferire nessuno con parole troppo leggere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pettegolezzi: risposta da 6 lettere

La definizione "Pettegolezzi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Gossip. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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