Pettegolezzi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pettegolezzi' è 'Gossip'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pettegolezzi
- Risposta: GOSSIP
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GSP
- Inizia con: G
- Finisce con: P
Perchè la soluzione è Gossip? I pettegolezzi sono chiacchiere su fatti altrui, spesso senza conferma. Si diffondono facilmente tra amici e colleghi, creando un’atmosfera di curiosità e intrigo. Anche se a volte divertenti, bisogna stare attenti a non ferire nessuno con parole troppo leggere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pettegolezzi: risposta da 6 lettere
La definizione "Pettegolezzi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Gossip. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.