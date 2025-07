Correnti d aria e pettegolezzi nei cruciverba: la soluzione è Spifferi

Home / Soluzioni Cruciverba / Correnti d aria e pettegolezzi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Correnti d aria e pettegolezzi' è 'Spifferi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIFFERI

Curiosità e Significato di Spifferi

Approfondisci la parola di 8 lettere Spifferi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spifferi? Spifferi sono piccole correnti d'aria quasi impercettibili, spesso percepite come un leggero soffio di vento che passa inosservato. Inoltre, il termine si usa anche per indicare pettegolezzi o voci di corridoio che circolano tra le persone, svelando notizie non ufficiali. Insomma, uno spiffero può essere sia un soffio d’aria che un gossip clandestino, entrambi capaci di diffondersi rapidamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Correnti d aria refoliEsposti a forti correnti d aria come certi luoghiCorrenti d aria delicateRiempiti d ariaL aria che ci circonda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spifferi

Non riesci a risolvere la definizione "Correnti d aria e pettegolezzi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

I Imola

F Firenze

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I S A R S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESNAIS" RESNAIS

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.