La Soluzione ♚ Fanno pettegolezzi La definizione e la soluzione di 10 lettere: Fanno pettegolezzi. MALDICENTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Fanno pettegolezzi: Dizionario di antropologia, bologna, zanichelli, 1997. s.benvenuto,dicerie e pettegolezzi, bologna, il mulino, 2000. altri progetti wikiquote wikizionario wikinotizie... Il presbitero (dal greco antico: pesßteo, presbýteros, "più anziano"; dalla stessa parola greca, attraverso il latino presbyter, deriva anche il termine italiano prete) è nella Chiesa cattolica, nella Chiesa ortodossa e in altre Chiese cristiane, quello tra i ministri del culto che ha ricevuto, in una specifica ordinazione, il mandato di presiedere il culto, guidare la comunità cristiana e annunciare la parola di Dio. Un termine usato ... Altre Definizioni con maldicenti; fanno; pettegolezzi; Ghermire la preda come fanno i rapaci; Vi si fanno grandi spese; Fanno accorrere i vicini; Chiacchiere pettegolezzi; Pettegolezzi senza tegole;

La risposta a Fanno pettegolezzi

MALDICENTI

M

A

L

D

I

C

E

N

T

I

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Fanno pettegolezzi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.