Si fa su internet e per mare
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fa su internet e per mare' è 'Navigare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si fa su internet e per mare
- Risposta: NAVIGARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: NIAE
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Navigare? Navigare significa muoversi tra le onde del mare o esplorare le vaste distese di internet. È un modo di scoprire nuovi luoghi, informazioni o avventure, sia in acqua che nel mondo digitale. Entrambe le attività regalano sensazioni di libertà e scoperta continua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si fa su internet e per mare: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Si fa su internet e per mare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Navigare. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.