Si fa su internet e per mare

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fa su internet e per mare' è 'Navigare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N A V I G A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si fa su internet e per mare

Si fa su internet e per mare Risposta: NAVIGARE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: N I A E

Inizia con: N

N Finisce con: E

Perchè la soluzione è Navigare? Navigare significa muoversi tra le onde del mare o esplorare le vaste distese di internet. È un modo di scoprire nuovi luoghi, informazioni o avventure, sia in acqua che nel mondo digitale. Entrambe le attività regalano sensazioni di libertà e scoperta continua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si fa su internet e per mare: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Si fa su internet e per mare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Navigare. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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