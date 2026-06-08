Si fa su internet e per mare

Anna Spiotta | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fa su internet e per mare' è 'Navigare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NAVIGARE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si fa su internet e per mare
  • Risposta: NAVIGARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    NIAE
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Navigare? Navigare significa muoversi tra le onde del mare o esplorare le vaste distese di internet. È un modo di scoprire nuovi luoghi, informazioni o avventure, sia in acqua che nel mondo digitale. Entrambe le attività regalano sensazioni di libertà e scoperta continua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si fa su internet e per mare: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Si fa su internet e per mare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Navigare. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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