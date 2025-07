Andare per mare o per web nei cruciverba: la soluzione è Navigare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Andare per mare o per web' è 'Navigare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAVIGARE

Perché la soluzione è Navigare? Navigare significa spostarsi attraverso il mare con una imbarcazione, oppure esplorare il web tramite un browser. È un termine che racchiude l’idea di movimento e scoperta, sia fisico che digitale. In entrambi i casi, navigare invita all’avventura, alla ricerca di nuove esperienze e conoscenze. Quindi, che si tratti di mare o internet, navigare rappresenta il viaggio verso l’ignoto.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Andare per mare o per web", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

V Venezia

I Imola

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

