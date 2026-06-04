È unita a Igea Marina

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È unita a Igea Marina' è 'Bellaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BELLARIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È unita a Igea Marina
  • Risposta: BELLARIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BLRA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Bellaria? Bellaria è una località affascinante che si trova vicino a Igea Marina. Questa piccola città offre spiagge accoglienti e un'atmosfera vivace, perfetta per chi cerca relax e divertimento. Passeggiando tra le sue vie si respira un senso di calore e familiarità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È unita a Igea Marina: risposta da 8 lettere

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