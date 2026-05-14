È unita alla Borgogna

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È unita alla Borgogna' è 'Franca Contea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANCA CONTEA

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Perché la soluzione è Franca Contea? Franca Contea è una regione storica e geografica che si trova collegata alla Borgogna, una delle zone più conosciute della Francia. Questa area si distingue per le sue tradizioni, il patrimonio culturale e le caratteristiche peculiari che la rendono unica nel panorama francese. La sua identità è strettamente legata alla storia e alla cultura della vicina Borgogna, condividendo elementi che ne definiscono il carattere. La relazione tra le due zone ha contribuito a plasmare l'identità della regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È unita alla Borgogna". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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È unita alla Borgogna nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Franca Contea

La soluzione associata alla definizione "È unita alla Borgogna" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È unita alla Borgogna" conferma che la soluzione 'Franca Contea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Franca Contea

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli C Como A Ancona C Como O Otranto N Napoli T Torino E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È unita alla Borgogna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Franca Contea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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