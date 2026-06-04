Staccare la corrente
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Staccare la corrente' è 'Disinserire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Staccare la corrente
- Risposta: DISINSERIRE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DNRIE
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Disinserire? Disinserire significa staccare la corrente, interrompendo l'alimentazione elettrica di un apparecchio o di un impianto. È un gesto semplice che permette di spegnere dispositivi in modo sicuro e rapido, evitando rischi o consumi inutili quando non sono in uso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Staccare la corrente: risposta da 11 lettere
Se la definizione "Staccare la corrente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Disinserire. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.