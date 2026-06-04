Staccare la corrente

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Staccare la corrente' è 'Disinserire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D I S I N S E R I R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Staccare la corrente

Staccare la corrente Risposta: DISINSERIRE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D N R I E

Inizia con: D

D Finisce con: E

Perchè la soluzione è Disinserire? Disinserire significa staccare la corrente, interrompendo l'alimentazione elettrica di un apparecchio o di un impianto. È un gesto semplice che permette di spegnere dispositivi in modo sicuro e rapido, evitando rischi o consumi inutili quando non sono in uso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Staccare la corrente: risposta da 11 lettere

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