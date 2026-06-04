Ridanno il filo alle lame
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ridanno il filo alle lame' è 'Arrotini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ridanno il filo alle lame
- Risposta: ARROTINI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AOII
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Arrotini? Gli arrotini sono artigiani che ridanno il filo alle lame, tornando a rimettere in sesto strumenti affilati e usurati. Con abilità e pazienza, ristabiliscono la precisione e la funzionalità di coltelli, forbici e altri attrezzi, dando nuova vita a oggetti che sembravano ormai da buttare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ridanno il filo alle lame: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Ridanno il filo alle lame" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Arrotini. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.