Ridanno il filo alle lame

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ridanno il filo alle lame' è 'Arrotini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ARROTINI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ridanno il filo alle lame
  • Risposta: ARROTINI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AOII
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Arrotini? Gli arrotini sono artigiani che ridanno il filo alle lame, tornando a rimettere in sesto strumenti affilati e usurati. Con abilità e pazienza, ristabiliscono la precisione e la funzionalità di coltelli, forbici e altri attrezzi, dando nuova vita a oggetti che sembravano ormai da buttare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ridanno il filo alle lame: risposta da 8 lettere

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