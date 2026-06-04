Ridanno il filo alle lame

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ridanno il filo alle lame' è 'Arrotini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R R O T I N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ridanno il filo alle lame

Ridanno il filo alle lame Risposta: ARROTINI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A O I I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Arrotini? Gli arrotini sono artigiani che ridanno il filo alle lame, tornando a rimettere in sesto strumenti affilati e usurati. Con abilità e pazienza, ristabiliscono la precisione e la funzionalità di coltelli, forbici e altri attrezzi, dando nuova vita a oggetti che sembravano ormai da buttare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ridanno il filo alle lame: risposta da 8 lettere

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