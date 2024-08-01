Li ridanno i bocciati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li ridanno i bocciati' è 'Esami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESAMI

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Perché la soluzione è Esami? Gli esami sono momenti di verifica delle conoscenze acquisite dagli studenti durante il percorso scolastico. Quando un allievo affronta un esame e non supera le prove, riceve un giudizio che può portarlo a essere bocciato. In questi casi, gli esami vengono considerati come strumenti di valutazione che determinano se si può avanzare nel percorso di studi o se è necessario ripetere l'anno. La ricezione di un esito negativo è quindi strettamente collegata alla possibilità di ripetere gli esami.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li ridanno i bocciati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Li ridanno i bocciati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Esami

Per risolvere la definizione "Li ridanno i bocciati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li ridanno i bocciati" conferma che la soluzione 'Esami' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Esami

E Empoli S Savona A Ancona M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li ridanno i bocciati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esami' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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