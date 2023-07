Senza filo non serve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza filo non serve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosità : Senza filo non serve

L'ago è uno strumento essenziale e senza il quale sarebbe difficile svolgere molte attività legate alla lavorazione dei tessuti e alla creazione di indumenti. L'ago è comunemente associato all'arte della cucitura, in cui viene utilizzato per unire i materiali e creare punti precisi. L'ago è costituito da un sottile astuccio di metallo con una punta affilata su un'estremità e un foro sull'altra, attraverso il quale viene fatto passare il filo. È proprio il filo che conferisce all'ago la sua utilità, poiché consente di unire i tessuti insieme, creando cuciture resistenti e durature. Senza il filo, l'ago non servirebbe al suo scopo principale e sarebbe solo un oggetto inutile. L'ago e il filo sono dunque inseparabili, lavorando in sinergia per permettere la realizzazione di capi d'abbigliamento, la riparazione di tessuti e molte altre attività legate alla lavorazione dei materiali tessili.

