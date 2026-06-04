Le profanazioni dell empio

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le profanazioni dell empio' è 'Sacrilegi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SACRILEGI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le profanazioni dell empio
  • Risposta: SACRILEGI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SREI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sacrilegi? Sacrilegi sono atti di profanazione compiuti da chi dimostra mancanza di rispetto verso luoghi sacri o simboli religiosi. Questi gesti spesso suscitano reazioni forti nelle comunità, poiché violano un senso profondo di sacralità e tradizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le profanazioni dell empio: risposta da 9 lettere

La definizione "Le profanazioni dell empio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sacrilegi. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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