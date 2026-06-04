Le profanazioni dell empio
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le profanazioni dell empio' è 'Sacrilegi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le profanazioni dell empio
- Risposta: SACRILEGI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SREI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Sacrilegi? Sacrilegi sono atti di profanazione compiuti da chi dimostra mancanza di rispetto verso luoghi sacri o simboli religiosi. Questi gesti spesso suscitano reazioni forti nelle comunità, poiché violano un senso profondo di sacralità e tradizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le profanazioni dell empio: risposta da 9 lettere
La definizione "Le profanazioni dell empio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sacrilegi. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.