Le profanazioni dell empio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le profanazioni dell empio' è 'Sacrilegi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A C R I L E G I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le profanazioni dell empio

Le profanazioni dell empio Risposta: SACRILEGI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S R E I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sacrilegi? Sacrilegi sono atti di profanazione compiuti da chi dimostra mancanza di rispetto verso luoghi sacri o simboli religiosi. Questi gesti spesso suscitano reazioni forti nelle comunità, poiché violano un senso profondo di sacralità e tradizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le profanazioni dell empio: risposta da 9 lettere

La definizione "Le profanazioni dell empio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sacrilegi. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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