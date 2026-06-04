Più bagnate che asciutte

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Più bagnate che asciutte' è 'Umide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

UMIDE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Più bagnate che asciutte
  • Risposta: UMIDE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    UIE
  • Inizia con: U
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Umide? Quando qualcosa è più bagnato che asciutto, si dice che è umido. Questa condizione si verifica spesso dopo la pioggia o in ambienti umidi, creando una sensazione di freschezza e morbidezza sulla pelle o sulle superfici. È una caratteristica comune in molte situazioni quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Più bagnate che asciutte: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Più bagnate che asciutte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Umide. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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