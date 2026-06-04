Più bagnate che asciutte
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Più bagnate che asciutte' è 'Umide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Più bagnate che asciutte
- Risposta: UMIDE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: UIE
- Inizia con: U
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Umide? Quando qualcosa è più bagnato che asciutto, si dice che è umido. Questa condizione si verifica spesso dopo la pioggia o in ambienti umidi, creando una sensazione di freschezza e morbidezza sulla pelle o sulle superfici. È una caratteristica comune in molte situazioni quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Più bagnate che asciutte: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Più bagnate che asciutte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Umide. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.