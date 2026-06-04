Piccoli laboratori artigianali che forniscono bar e pub

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Piccoli laboratori artigianali che forniscono bar e pub' è 'Microbirrifici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MICROBIRRIFICI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Piccoli laboratori artigianali che forniscono bar e pub
  • Risposta: MICROBIRRIFICI
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 14
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 8
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MORFI
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Microbirrifici? I microbirrifici sono piccoli laboratori artigianali dedicati alla produzione di birra. Questi luoghi uniscono passione e creatività, offrendo bevande uniche e di qualità. Sono spesso punti di incontro per chi cerca sapori autentici e un’atmosfera conviviale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piccoli laboratori artigianali che forniscono bar e pub: risposta da 14 lettere

Per risolvere la definizione "Piccoli laboratori artigianali che forniscono bar e pub", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Microbirrifici. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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