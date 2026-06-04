Piccoli laboratori artigianali che forniscono bar e pub
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Piccoli laboratori artigianali che forniscono bar e pub' è 'Microbirrifici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Piccoli laboratori artigianali che forniscono bar e pub
- Risposta: MICROBIRRIFICI
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 14
- Vocali: 6
- Consonanti: 8
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MORFI
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Microbirrifici? I microbirrifici sono piccoli laboratori artigianali dedicati alla produzione di birra. Questi luoghi uniscono passione e creatività, offrendo bevande uniche e di qualità. Sono spesso punti di incontro per chi cerca sapori autentici e un’atmosfera conviviale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Piccoli laboratori artigianali che forniscono bar e pub: risposta da 14 lettere
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