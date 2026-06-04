Un perfido tentatore
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un perfido tentatore' è 'Satana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un perfido tentatore
- Risposta: SATANA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: STA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Satana? Satana è spesso descritto come un essere malvagio che cerca di portare le persone sulla cattiva strada. Con inganni e tentazioni, cerca di allontanarle dal bene, sfruttando le debolezze umane per ottenere il suo scopo oscuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un perfido tentatore: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Un perfido tentatore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Satana. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.