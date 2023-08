Perfido oltre ogni dire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perfido oltre ogni dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALVAGIO

Significato/Curiosità : Perfido oltre ogni dire

"Perfido oltre ogni dire" e "malvagio" sono aggettivi che denotano una profonda cattiveria e malvagità. "Perfido oltre ogni dire" sottolinea un tradimento estremo e spietato, dove la fiducia viene tradita in modo particolarmente vile. "Malvagio" indica una natura intrinsecamente maligna, caratterizzata da azioni ingiuste e crudeli, spesso senza scrupoli morali. Entrambi i termini esprimono una deviazione significativa dai valori etici e sociali, rappresentando la massima espressione di negatività nell'atteggiamento e nel comportamento di una persona.

