SCIACALLAGGIO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Sciacallaggio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sciacallaggio? Sciacallaggio indica l'atteggiamento di chi sfrutta le disgrazie altrui per trarne profitto, spesso in modo sleale o senza scrupoli. È come approfittare delle sventure di qualcuno per ottenere vantaggi personali, mostrando un comportamento insensibile e opportunista. In breve, rappresenta quella forma di approfittarsi delle difficoltà altrui senza rispetto né compassione, un comportamento che merita di essere condannato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il perfido comportamento di chi sfrutta le altrui sventureLo sfruttamento delle altrui sventureSfrutta le sventure altruiVenir meno alla fiducia altruiNon l abbattono le sventure

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

C Como

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

