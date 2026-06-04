Il particolare tessuto dei blue jeans
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il particolare tessuto dei blue jeans' è 'Denim'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il particolare tessuto dei blue jeans
- Risposta: DENIM
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: DNM
- Inizia con: D
- Finisce con: M
Perchè la soluzione è Denim? Il denim è il tessuto caratteristico dei blue jeans, noto per la sua resistenza e il suo aspetto unico. Questo materiale, spesso in cotone, si distingue per la sua trama diagonale e la capacità di invecchiare bene nel tempo, conferendo ai jeans un fascino senza tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il particolare tessuto dei blue jeans: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Il particolare tessuto dei blue jeans", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Denim. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.