Il particolare tessuto dei blue jeans

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il particolare tessuto dei blue jeans' è 'Denim'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DENIM

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il particolare tessuto dei blue jeans
  • Risposta: DENIM
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    DNM
  • Inizia con: D
  • Finisce con: M

Perchè la soluzione è Denim? Il denim è il tessuto caratteristico dei blue jeans, noto per la sua resistenza e il suo aspetto unico. Questo materiale, spesso in cotone, si distingue per la sua trama diagonale e la capacità di invecchiare bene nel tempo, conferendo ai jeans un fascino senza tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il particolare tessuto dei blue jeans: risposta da 5 lettere

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