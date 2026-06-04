Il particolare tessuto dei blue jeans

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il particolare tessuto dei blue jeans' è 'Denim'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D E N I M

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il particolare tessuto dei blue jeans

Il particolare tessuto dei blue jeans Risposta: DENIM

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: D N M

Inizia con: D

D Finisce con: M

Perchè la soluzione è Denim? Il denim è il tessuto caratteristico dei blue jeans, noto per la sua resistenza e il suo aspetto unico. Questo materiale, spesso in cotone, si distingue per la sua trama diagonale e la capacità di invecchiare bene nel tempo, conferendo ai jeans un fascino senza tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il particolare tessuto dei blue jeans: risposta da 5 lettere

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