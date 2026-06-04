Un parlamentare UE

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un parlamentare UE' è 'Eurodeputato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EURODEPUTATO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un parlamentare UE
  • Risposta: EURODEPUTATO
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EDTO
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Eurodeputato? Un parlamentare dell'Unione Europea è una persona eletta che lavora per rappresentare i cittadini dei paesi membri. Si occupa di discutere e approvare leggi, contribuendo a modellare le politiche che influenzano la vita quotidiana di milioni di persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un parlamentare UE: risposta da 12 lettere

La definizione "Un parlamentare UE" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Eurodeputato. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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