Un parlamentare UE

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E U R O D E P U T A T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un parlamentare UE

Un parlamentare UE Risposta: EURODEPUTATO

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 7

7 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E D T O

Inizia con: E

E Finisce con: O

Perchè la soluzione è Eurodeputato? Un parlamentare dell'Unione Europea è una persona eletta che lavora per rappresentare i cittadini dei paesi membri. Si occupa di discutere e approvare leggi, contribuendo a modellare le politiche che influenzano la vita quotidiana di milioni di persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un parlamentare UE: risposta da 12 lettere

La definizione "Un parlamentare UE" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Eurodeputato. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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