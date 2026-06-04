Un parlamentare UE
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un parlamentare UE' è 'Eurodeputato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un parlamentare UE
- Risposta: EURODEPUTATO
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 7
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EDTO
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Eurodeputato? Un parlamentare dell'Unione Europea è una persona eletta che lavora per rappresentare i cittadini dei paesi membri. Si occupa di discutere e approvare leggi, contribuendo a modellare le politiche che influenzano la vita quotidiana di milioni di persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un parlamentare UE: risposta da 12 lettere
La definizione "Un parlamentare UE" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Eurodeputato. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.