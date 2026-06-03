Conosce bene i segreti della vita parlamentare
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Conosce bene i segreti della vita parlamentare' è 'Politico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Conosce bene i segreti della vita parlamentare
- Risposta: POLITICO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PIIO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Politico? Un politico è colui che conosce bene i segreti della vita parlamentare, muovendosi con abilità tra alleanze, discorsi e decisioni. Sa come affrontare le sfide, mantenere rapporti e portare avanti le proprie idee con strategia e determinazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Conosce bene i segreti della vita parlamentare: risposta da 8 lettere
La definizione "Conosce bene i segreti della vita parlamentare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Politico. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.