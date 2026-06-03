Conosce bene i segreti della vita parlamentare

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Conosce bene i segreti della vita parlamentare' è 'Politico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P O L I T I C O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Conosce bene i segreti della vita parlamentare

Conosce bene i segreti della vita parlamentare Risposta: POLITICO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P I I O

Inizia con: P

P Finisce con: O

Perchè la soluzione è Politico? Un politico è colui che conosce bene i segreti della vita parlamentare, muovendosi con abilità tra alleanze, discorsi e decisioni. Sa come affrontare le sfide, mantenere rapporti e portare avanti le proprie idee con strategia e determinazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Conosce bene i segreti della vita parlamentare: risposta da 8 lettere

La definizione "Conosce bene i segreti della vita parlamentare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Politico. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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