Conosce bene i segreti della vita parlamentare

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Conosce bene i segreti della vita parlamentare' è 'Politico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

POLITICO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Conosce bene i segreti della vita parlamentare
  • Risposta: POLITICO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PIIO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Politico? Un politico è colui che conosce bene i segreti della vita parlamentare, muovendosi con abilità tra alleanze, discorsi e decisioni. Sa come affrontare le sfide, mantenere rapporti e portare avanti le proprie idee con strategia e determinazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Conosce bene i segreti della vita parlamentare: risposta da 8 lettere

La definizione "Conosce bene i segreti della vita parlamentare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Politico. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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