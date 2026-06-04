Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta' è 'Gloriosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GLORIOSA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta
  • Risposta: GLORIOSA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GROA
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Gloriosa? Una impresa gloriosa lascia un segno duraturo nella memoria di tutti. Chi la realizza ottiene riconoscimenti e rispetto, diventando esempio di coraggio e determinazione. È un traguardo che rende orgogliosi e che viene ricordato con ammirazione nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta: risposta da 8 lettere

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