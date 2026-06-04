Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta' è 'Gloriosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G L O R I O S A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta

Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta Risposta: GLORIOSA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: G R O A

Inizia con: G

G Finisce con: A

Perchè la soluzione è Gloriosa? Una impresa gloriosa lascia un segno duraturo nella memoria di tutti. Chi la realizza ottiene riconoscimenti e rispetto, diventando esempio di coraggio e determinazione. È un traguardo che rende orgogliosi e che viene ricordato con ammirazione nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Gloriosa. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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