Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta' è 'Gloriosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta
- Risposta: GLORIOSA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GROA
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Gloriosa? Una impresa gloriosa lascia un segno duraturo nella memoria di tutti. Chi la realizza ottiene riconoscimenti e rispetto, diventando esempio di coraggio e determinazione. È un traguardo che rende orgogliosi e che viene ricordato con ammirazione nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è un impresa che dà fama a chi l ha compiuta: risposta da 8 lettere
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