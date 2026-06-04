Il grugno del maiale

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il grugno del maiale' è 'Grifo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GRIFO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il grugno del maiale
  • Risposta: GRIFO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    GIO
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Grifo? Il grugno del maiale, chiamato anche grifo, è quella parte del muso che sporge leggermente, dando al maiale un aspetto caratteristico. È una zona sensibile e molto usata dall'animale per esplorare l'ambiente circostante, grazie alla sua funzione tattile e olfattiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il grugno del maiale: risposta da 5 lettere

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