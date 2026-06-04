Il grugno del maiale

Home / Soluzioni Cruciverba / Il grugno del maiale

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il grugno del maiale' è 'Grifo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G R I F O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il grugno del maiale

Il grugno del maiale Risposta: GRIFO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: G I O

Inizia con: G

G Finisce con: O

Perchè la soluzione è Grifo? Il grugno del maiale, chiamato anche grifo, è quella parte del muso che sporge leggermente, dando al maiale un aspetto caratteristico. È una zona sensibile e molto usata dall'animale per esplorare l'ambiente circostante, grazie alla sua funzione tattile e olfattiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Grifo' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il grugno del maiale: risposta da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il grugno del maiale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Grifo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'grugno'