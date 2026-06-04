Il grugno del maiale
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il grugno del maiale' è 'Grifo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il grugno del maiale
- Risposta: GRIFO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: GIO
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Grifo? Il grugno del maiale, chiamato anche grifo, è quella parte del muso che sporge leggermente, dando al maiale un aspetto caratteristico. È una zona sensibile e molto usata dall'animale per esplorare l'ambiente circostante, grazie alla sua funzione tattile e olfattiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il grugno del maiale: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il grugno del maiale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Grifo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.