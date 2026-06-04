Il Gianmarco campione del salto in alto

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Gianmarco campione del salto in alto' è 'Tamberi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TAMBERI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il Gianmarco campione del salto in alto
  • Risposta: TAMBERI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TBEI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Tamberi? Gianmarco si distingue per la sua abilità nel salto in alto, dimostrando grande determinazione e talento. Quando si esibisce, la sua performance cattura l’attenzione di tutti, e TAMBERI non può fare a meno di ammirare la sua forza e precisione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il Gianmarco campione del salto in alto: risposta da 7 lettere

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