Il Gianmarco campione del salto in alto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Gianmarco campione del salto in alto' è 'Tamberi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T A M B E R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il Gianmarco campione del salto in alto

Il Gianmarco campione del salto in alto Risposta: TAMBERI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T B E I

Inizia con: T

T Finisce con: I

Perchè la soluzione è Tamberi? Gianmarco si distingue per la sua abilità nel salto in alto, dimostrando grande determinazione e talento. Quando si esibisce, la sua performance cattura l’attenzione di tutti, e TAMBERI non può fare a meno di ammirare la sua forza e precisione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il Gianmarco campione del salto in alto: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Gianmarco campione del salto in alto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Tamberi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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