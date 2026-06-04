Il Gianmarco campione del salto in alto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Gianmarco campione del salto in alto' è 'Tamberi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il Gianmarco campione del salto in alto
- Risposta: TAMBERI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TBEI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Tamberi? Gianmarco si distingue per la sua abilità nel salto in alto, dimostrando grande determinazione e talento. Quando si esibisce, la sua performance cattura l’attenzione di tutti, e TAMBERI non può fare a meno di ammirare la sua forza e precisione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il Gianmarco campione del salto in alto: risposta da 7 lettere
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