Il Woods campione statunitense di golf
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SOLUZIONE: TIGER
Perchè la soluzione è Tiger? Tiger Woods è uno dei golfisti più famosi al mondo, noto per le sue imprese sul green e il talento straordinario. La sua carriera ha ispirato molti appassionati, che seguono con entusiasmo ogni sua partita, ammirando la sua determinazione e abilità nel gioco. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il Woods campione statunitense di golf nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tiger
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Woods campione statunitense di golf
- Risposta: TIGER
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: R
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Tiger' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Woods campione statunitense di golf". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il Woods campione di golf Rory campione nordirlandese di golf Discobolo statunitense più volte campione olimpico Un campione rapinato Mortensen attore statunitense
Altre definizioni collegate
Con woods: Woods grande golfista
Con campione: Un Rosberg ex campione di F.1
Con statunitense: L agenzia aeronautica spaziale statunitense