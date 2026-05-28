Il Woods campione statunitense di golf

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Woods campione statunitense di golf' è 'Tiger'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIGER

Perchè la soluzione è Tiger? Tiger Woods è uno dei golfisti più famosi al mondo, noto per le sue imprese sul green e il talento straordinario. La sua carriera ha ispirato molti appassionati, che seguono con entusiasmo ogni sua partita, ammirando la sua determinazione e abilità nel gioco. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il Woods campione statunitense di golf nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tiger

La definizione "Il Woods campione statunitense di golf" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tiger'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il Woods campione statunitense di golf

Il Woods campione statunitense di golf Risposta: TIGER

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: R

Le 5 lettere della soluzione

T Torino I Imola G Genova E Empoli R Roma

La soluzione 'Tiger' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Woods campione statunitense di golf". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.