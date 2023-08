Sara: ex primatista mondiale nel salto in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sara: ex primatista mondiale nel salto in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIMEONI

Significato/Curiosità : Sara: ex primatista mondiale nel salto in alto

Sara Simeoni è una leggendaria ex primatista mondiale nel salto in alto, italiana di grande successo. Nata nel 1953, ha lasciato un'impronta indelebile nello sport. La sua carriera è caratterizzata da una straordinaria abilità nel superare le barriere e dalla dedizione alla perfezione tecnica. Il suo trionfo più eclatante è stato il salto vincente alle Olimpiadi del 1980, dove ha conquistato l'oro. Con un carisma unico, Simeoni ha ispirato generazioni con la sua passione e la sua resilienza. Il suo nome è saldamente legato alla storia dell'atletica leggera, rappresentando l'essenza dell'impegno e del trionfo nell'arte del salto in alto.

