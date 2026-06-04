Il fissaggio con rivetti

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il fissaggio con rivetti' è 'Chiodatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CHIODATURA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il fissaggio con rivetti
  • Risposta: CHIODATURA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    COUA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Chiodatura? La chiodatura è un metodo di fissaggio che utilizza rivetti per unire due o più materiali. È una tecnica semplice e efficace, spesso impiegata in lavori di carpenteria e edilizia, garantendo stabilità e resistenza nel tempo. Un modo pratico per tenere tutto saldo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il fissaggio con rivetti: risposta da 10 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il fissaggio con rivetti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Chiodatura. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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