Il fissaggio con rivetti
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il fissaggio con rivetti' è 'Chiodatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il fissaggio con rivetti
- Risposta: CHIODATURA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: COUA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Chiodatura? La chiodatura è un metodo di fissaggio che utilizza rivetti per unire due o più materiali. È una tecnica semplice e efficace, spesso impiegata in lavori di carpenteria e edilizia, garantendo stabilità e resistenza nel tempo. Un modo pratico per tenere tutto saldo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il fissaggio con rivetti: risposta da 10 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il fissaggio con rivetti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Chiodatura. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.