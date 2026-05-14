I cavi di fissaggio

Home / Soluzioni Cruciverba / I cavi di fissaggio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I cavi di fissaggio' è 'Tiranti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRANTI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Tiranti? I tiranti sono elementi strutturali utilizzati per garantire stabilità e sicurezza a edifici e infrastrutture. Si tratta di cavi di fissaggio realizzati spesso in acciaio, progettati per sostenere e rinforzare le strutture, assorbendo tensioni e pressioni. Sono fondamentali nelle opere di consolidamento, nelle coperture o nelle facciate, contribuendo a mantenere l’integrità dell’intera costruzione. La loro presenza permette di distribuire le forze in modo equilibrato, assicurando la durabilità nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cavi di fissaggio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

I cavi di fissaggio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tiranti

La soluzione associata alla definizione "I cavi di fissaggio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cavi di fissaggio" conferma che la soluzione 'Tiranti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tiranti

T Torino I Imola R Roma A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I cavi di fissaggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tiranti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sostengono i lunghi paliCavi di fissaggioUn filamento per cavi da telecomunicazioniReggono cavi elettriciTirati su con caviReggono i cavi elettrici