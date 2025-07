Si dice d un contratto che impegna le due parti nei cruciverba: la soluzione è Bilaterale

BILATERALE

Curiosità e Significato di Bilaterale

Hai risolto il cruciverba con Bilaterale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Bilaterale.

Perché la soluzione è Bilaterale? Il termine bilaterale si usa per descrivere un accordo o un contratto che coinvolge e impegna entrambe le parti coinvolte. Significa che entrambi assumono obblighi e diritti reciproci, garantendo un equilibrio tra le parti. In ambito legale, un contratto bilaterale è quindi un accordo in cui tutti devono rispettare gli impegni presi, creando un rapporto di reciprocità e fiducia.

Si dice con due parole inglesi quando non ci si vuole esprimere su una vicendaSi dice moltiplicando due numeriSi dice di due parti che sembrano comporre una cosa solaSi dice indicandoSi versa firmando un contratto

Come si scrive la soluzione Bilaterale

La definizione "Si dice d un contratto che impegna le due parti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O I S E P T E R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POSTERIORE" POSTERIORE

