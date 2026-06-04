Un controllo alla frontiera

Home / Soluzioni Cruciverba / Un controllo alla frontiera

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un controllo alla frontiera' è 'Doganale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D O G A N A L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un controllo alla frontiera

Un controllo alla frontiera Risposta: DOGANALE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D A A E

Inizia con: D

D Finisce con: E

Perchè la soluzione è Doganale? Un controllo alla frontiera è un momento in cui si verifica l'identità e i documenti di chi attraversa un confine. Questa procedura assicura che tutto sia in regola e che non ci siano rischi per la sicurezza, mantenendo l'ordine tra due territori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Doganale' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un controllo alla frontiera: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Un controllo alla frontiera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Doganale. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'controllo'