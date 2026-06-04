Un controllo alla frontiera

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un controllo alla frontiera' è 'Doganale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DOGANALE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un controllo alla frontiera
  • Risposta: DOGANALE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DAAE
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Doganale? Un controllo alla frontiera è un momento in cui si verifica l'identità e i documenti di chi attraversa un confine. Questa procedura assicura che tutto sia in regola e che non ci siano rischi per la sicurezza, mantenendo l'ordine tra due territori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un controllo alla frontiera: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Un controllo alla frontiera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Doganale. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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