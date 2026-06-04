Un controllo alla frontiera
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un controllo alla frontiera' è 'Doganale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un controllo alla frontiera
- Risposta: DOGANALE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DAAE
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Doganale? Un controllo alla frontiera è un momento in cui si verifica l'identità e i documenti di chi attraversa un confine. Questa procedura assicura che tutto sia in regola e che non ci siano rischi per la sicurezza, mantenendo l'ordine tra due territori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un controllo alla frontiera: risposta da 8 lettere
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