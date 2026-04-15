Un controllo dell ottico

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un controllo dell ottico' è 'Optometria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPTOMETRIA

Perché la soluzione è Optometria? L'optometria rappresenta un settore della medicina che si occupa di valutare e correggere le problematiche visive attraverso esami specifici. Questa disciplina consente di determinare difetti come miopia, ipermetropia e astigmatismo, offrendo soluzioni personalizzate per migliorare la qualità della vista. Gli ottici optometristi utilizzano strumenti avanzati per analizzare la funzione degli occhi e prescrivere eventuali dispositivi correttivi come occhiali o lenti a contatto. La loro attività è fondamentale per il benessere visivo quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un controllo dell ottico". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un controllo dell ottico nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Optometria

Per risolvere la definizione "Un controllo dell ottico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un controllo dell ottico" conferma che la soluzione 'Optometria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Optometria

O Otranto P Padova T Torino O Otranto M Milano E Empoli T Torino R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un controllo dell ottico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Optometria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un controllo dell autoPerdita momentanea del controllo dell autoIl principio dell otticoUn apparecchio di controllo dell aeroportoControllo periodico dell automobile