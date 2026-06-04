Si consulta per verificare la data
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si consulta per verificare la data' è 'Calendario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si consulta per verificare la data
- Risposta: CALENDARIO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CERO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Calendario? Un calendario è uno strumento che usiamo per controllare le date, aiutandoci a ricordare appuntamenti e eventi importanti. Consultarlo ci permette di sapere sempre quale giorno siamo, facilitando l’organizzazione delle attività quotidiane e pianificando il futuro con più facilità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si consulta per verificare la data: risposta da 10 lettere
Quando la definizione "Si consulta per verificare la data" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Calendario. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.