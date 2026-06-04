Si consulta per verificare la data

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si consulta per verificare la data' è 'Calendario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CALENDARIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si consulta per verificare la data
  • Risposta: CALENDARIO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CERO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Calendario? Un calendario è uno strumento che usiamo per controllare le date, aiutandoci a ricordare appuntamenti e eventi importanti. Consultarlo ci permette di sapere sempre quale giorno siamo, facilitando l’organizzazione delle attività quotidiane e pianificando il futuro con più facilità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Calendario'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si consulta per verificare la data: risposta da 10 lettere

Quando la definizione "Si consulta per verificare la data" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Calendario. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'consulta'

Cruciverba con 'verificare'