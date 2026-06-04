Si consulta per verificare la data

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si consulta per verificare la data' è 'Calendario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A L E N D A R I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si consulta per verificare la data

Si consulta per verificare la data Risposta: CALENDARIO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C E R O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Calendario? Un calendario è uno strumento che usiamo per controllare le date, aiutandoci a ricordare appuntamenti e eventi importanti. Consultarlo ci permette di sapere sempre quale giorno siamo, facilitando l’organizzazione delle attività quotidiane e pianificando il futuro con più facilità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si consulta per verificare la data: risposta da 10 lettere

Quando la definizione "Si consulta per verificare la data" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Calendario. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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