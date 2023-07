Un libro che si consulta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un libro che si consulta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : DIZIONARIO - ENCICLOPEDIA

Significato/Curiosita : Un libro che si consulta

Venne istituito presso la consulta araldica il "libro d'oro della nobiltà italiana", nel quale furono iscritte le famiglie che avevano ottenuto decreti... – se stai cercando il concetto di "enciclopedia" in linguistica, vedi enciclopedia (linguistica). l'enciclopedia è un'opera di consultazione che raccoglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un libro che si consulta : libro; consulta; Un libro della Bibbia; libro di Campanile: moglie mia non ti conosco; Primo libro dell Antico Testamento; Lo è Rikki Tikki Tavi ne Il libro della giungla; Un libro che tanti consultano ma nessuno legge; Un libro che tanti consulta no ma nessuno legge; consulta zioni elettorali; Lo consulta chi vuol prendere il treno o l aereo; consulta zione popolare; Si consulta per cercare il significato di una parola;

Cerca altre Definizioni