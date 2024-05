Si scriveva prima della data

Lingua unificata

Codice / Simbolo

Curiosità su: Jet Li, pseudonimo di Li Lianjie (S, Li LiánjiéP; Pechino, 26 aprile 1963), è un attore, artista marziale e regista cinese. È considerato uno dei migliori esecutori di ruoli d'azione in film di arti marziali. È conosciuto per i suoi ruoli in film epici di arti marziali acclamati dalla critica, come la saga più famosa del cinema di Hong Kong degli anni novanta Once Upon a Time in China e il film wuxia Hero (2002). È apparso anche in film di successo internazionale, come Arma letale 4 (1998) e la popolare serie di film d'azione The Expendables (2010-2014).

.li ( approfondimento)