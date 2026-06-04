Le connessioni alle reti telefoniche

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le connessioni alle reti telefoniche' è 'Allacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALLACCI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le connessioni alle reti telefoniche
  • Risposta: ALLACCI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AACI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Allacci? Quando si parla di allacci, si fa riferimento alle connessioni stabilite tra un dispositivo e le reti telefoniche. Questi collegamenti permettono di effettuare chiamate, inviare messaggi e accedere a servizi online, creando un ponte tra l’utente e il mondo digitale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le connessioni alle reti telefoniche: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Le connessioni alle reti telefoniche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Allacci. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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