Le connessioni alle reti telefoniche

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le connessioni alle reti telefoniche' è 'Allacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A L L A C C I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le connessioni alle reti telefoniche

Le connessioni alle reti telefoniche Risposta: ALLACCI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A C I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Allacci? Quando si parla di allacci, si fa riferimento alle connessioni stabilite tra un dispositivo e le reti telefoniche. Questi collegamenti permettono di effettuare chiamate, inviare messaggi e accedere a servizi online, creando un ponte tra l’utente e il mondo digitale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le connessioni alle reti telefoniche: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Le connessioni alle reti telefoniche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Allacci. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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