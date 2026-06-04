Le connessioni alle reti telefoniche
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le connessioni alle reti telefoniche' è 'Allacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le connessioni alle reti telefoniche
- Risposta: ALLACCI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AACI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Allacci? Quando si parla di allacci, si fa riferimento alle connessioni stabilite tra un dispositivo e le reti telefoniche. Questi collegamenti permettono di effettuare chiamate, inviare messaggi e accedere a servizi online, creando un ponte tra l’utente e il mondo digitale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le connessioni alle reti telefoniche: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Le connessioni alle reti telefoniche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Allacci. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.