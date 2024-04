La Soluzione ♚ Impiegate telefoniche La definizione e la soluzione di 13 lettere: Impiegate telefoniche. CENTRALINISTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Impiegate telefoniche: Cos'è cos'è è stato un programma televisivo italiano condotto da Jocelyn Hattab, andato in onda dal 1 luglio al 30 settembre 1991 dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria preserale di Canale 5 (con inizio alle 19:30 e nelle ultime settimane anticipato alle 18:55, mantenendo comunque la durata complessiva di un'ora). Sostantivo Significato e Curiosità su: Cos'è cos'è è stato un programma televisivo italiano condotto da Jocelyn Hattab, andato in onda dal 1 luglio al 30 settembre 1991 dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria preserale di Canale 5 (con inizio alle 19:30 e nelle ultime settimane anticipato alle 18:55, mantenendo comunque la durata complessiva di un'ora). centralinista f sing chi lavora al centralino Sillabazione cen | tra | li | nì | sta Pronuncia IPA: /tentrali'nista/ Etimologia / Derivazione deriva da centralino Sinonimi telefonista, addetto al centralino, addetto al telefono, signorina Altre Definizioni con centraliniste; impiegate; telefoniche; Le armi da fuoco impiegate nei duelli; Trasferisce su linee telefoniche i dati del computer; Accomuna bottiglie e segreterie telefoniche; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Impiegate telefoniche

CENTRALINISTE

La risposta a Impiegate telefoniche è verificata di 13 lettere