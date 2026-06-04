Comprende il Nicaragua

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Comprende il Nicaragua' è 'America Centrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A M E R I C A C E N T R A L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Comprende il Nicaragua

Comprende il Nicaragua Risposta: AMERICACENTRALE

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 7-8

7-8 Vocali: 7

7 Consonanti: 8

8 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: A I A C R E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è America Centrale? Il Nicaragua si trova in America Centrale, una regione ricca di paesaggi diversi tra vulcani, foreste e spiagge. Questa area unisce culture e tradizioni, offrendo un mix unico di natura e storia. È un luogo che affascina chi cerca avventure e scoperta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Comprende il Nicaragua: risposta da 15 lettere

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