Comprende il Nicaragua

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Comprende il Nicaragua' è 'America Centrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMERICACENTRALE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Comprende il Nicaragua
  • Risposta: AMERICACENTRALE
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 7-8
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 8
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    AIACRE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è America Centrale? Il Nicaragua si trova in America Centrale, una regione ricca di paesaggi diversi tra vulcani, foreste e spiagge. Questa area unisce culture e tradizioni, offrendo un mix unico di natura e storia. È un luogo che affascina chi cerca avventure e scoperta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Comprende il Nicaragua: risposta da 15 lettere

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