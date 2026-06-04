Comprende il Nicaragua
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Comprende il Nicaragua' è 'America Centrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Comprende il Nicaragua
- Risposta: AMERICACENTRALE
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 7-8
- Vocali: 7
- Consonanti: 8
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: AIACRE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è America Centrale? Il Nicaragua si trova in America Centrale, una regione ricca di paesaggi diversi tra vulcani, foreste e spiagge. Questa area unisce culture e tradizioni, offrendo un mix unico di natura e storia. È un luogo che affascina chi cerca avventure e scoperta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Comprende il Nicaragua: risposta da 15 lettere
Per risolvere la definizione "Comprende il Nicaragua", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è America Centrale. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.