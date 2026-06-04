Il cantautore Conte

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il cantautore Conte' è 'Paolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PAOLO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il cantautore Conte
  • Risposta: PAOLO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    POO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Paolo? Paolo Conte è un cantautore italiano noto per le sue melodie raffinate e testi ricchi di immagini evocative. La sua musica unisce jazz, swing e chanson, creando atmosfere uniche che catturano l’ascoltatore. La sua voce calda e distintiva rende ogni interpretazione speciale e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il cantautore Conte: risposta da 5 lettere

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