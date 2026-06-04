Attraversa l Aragona
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Attraversa l Aragona' è 'Ebro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Attraversa l Aragona
- Risposta: EBRO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ERO
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Ebro? L’Ebro è il fiume che attraversa l’Aragona, portando acqua e vita alla regione. Il suo corso sinuoso attraversa paesaggi diversi, creando un legame naturale tra le montagne e le pianure. La sua presenza è fondamentale per l’ambiente e le comunità locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Attraversa l Aragona: risposta da 4 lettere
La definizione "Attraversa l Aragona" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ebro. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.