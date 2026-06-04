Attraversa l Aragona

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Attraversa l Aragona' è 'Ebro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EBRO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Attraversa l Aragona
  • Risposta: EBRO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ERO
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ebro? L’Ebro è il fiume che attraversa l’Aragona, portando acqua e vita alla regione. Il suo corso sinuoso attraversa paesaggi diversi, creando un legame naturale tra le montagne e le pianure. La sua presenza è fondamentale per l’ambiente e le comunità locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Attraversa l Aragona: risposta da 4 lettere

La definizione "Attraversa l Aragona" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ebro. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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