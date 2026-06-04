L articolazione dell anca

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L articolazione dell anca' è 'Coxofemorale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COXOFEMORALE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L articolazione dell anca
  • Risposta: COXOFEMORALE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CFRE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Coxofemorale? L'articolazione dell'anca, chiamata anche coxofemorale, permette il movimento tra femore e bacino. È fondamentale per camminare, correre e saltare, offrendo stabilità e flessibilità. Questa articolazione è composta da ossa, cartilagine e legamenti che lavorano insieme per garantire un funzionamento armonioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L articolazione dell anca: risposta da 12 lettere

Per risolvere la definizione "L articolazione dell anca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Coxofemorale. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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