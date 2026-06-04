L articolazione dell anca
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L articolazione dell anca' è 'Coxofemorale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L articolazione dell anca
- Risposta: COXOFEMORALE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 6
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CFRE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Coxofemorale? L'articolazione dell'anca, chiamata anche coxofemorale, permette il movimento tra femore e bacino. È fondamentale per camminare, correre e saltare, offrendo stabilità e flessibilità. Questa articolazione è composta da ossa, cartilagine e legamenti che lavorano insieme per garantire un funzionamento armonioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L articolazione dell anca: risposta da 12 lettere
Per risolvere la definizione "L articolazione dell anca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Coxofemorale. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.