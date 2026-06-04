L articolazione dell anca

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L articolazione dell anca' è 'Coxofemorale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O X O F E M O R A L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L articolazione dell anca

L articolazione dell anca Risposta: COXOFEMORALE

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 6

6 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C F R E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Coxofemorale? L'articolazione dell'anca, chiamata anche coxofemorale, permette il movimento tra femore e bacino. È fondamentale per camminare, correre e saltare, offrendo stabilità e flessibilità. Questa articolazione è composta da ossa, cartilagine e legamenti che lavorano insieme per garantire un funzionamento armonioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L articolazione dell anca: risposta da 12 lettere

Per risolvere la definizione "L articolazione dell anca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Coxofemorale. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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