Strati di marmo

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Strati di marmo' è 'Lastre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LASTRE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Strati di marmo
  • Risposta: LASTRE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LSE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Lastre? Le lastre di marmo sono grandi pezzi lavorati, spesso usati per rivestimenti o pavimenti. La loro superficie liscia e lucida rende gli ambienti eleganti e raffinati. Questi strati di marmo, scelti con cura, donano un tocco di classe a ogni spazio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Strati di marmo: risposta da 6 lettere

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