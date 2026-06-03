Strati di marmo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Strati di marmo' è 'Lastre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Strati di marmo
- Risposta: LASTRE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LSE
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Lastre? Le lastre di marmo sono grandi pezzi lavorati, spesso usati per rivestimenti o pavimenti. La loro superficie liscia e lucida rende gli ambienti eleganti e raffinati. Questi strati di marmo, scelti con cura, donano un tocco di classe a ogni spazio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Strati di marmo: risposta da 6 lettere
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