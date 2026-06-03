Strati di marmo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Strati di marmo' è 'Lastre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L A S T R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Strati di marmo

Strati di marmo Risposta: LASTRE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L S E

Inizia con: L

L Finisce con: E

Perchè la soluzione è Lastre? Le lastre di marmo sono grandi pezzi lavorati, spesso usati per rivestimenti o pavimenti. La loro superficie liscia e lucida rende gli ambienti eleganti e raffinati. Questi strati di marmo, scelti con cura, donano un tocco di classe a ogni spazio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Strati di marmo: risposta da 6 lettere

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