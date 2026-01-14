Lo è spesso il marmo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è spesso il marmo' è 'Venato'.

SOLUZIONE: VENATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è spesso il marmo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è spesso il marmo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Venato? Il termine indica una superficie caratterizzata da linee o striature chiare e scure che si intrecciano, creando un effetto visivo simile a un disegno naturale. Questa caratteristica è tipica del marmo, che presenta venature che evidenziano la sua composizione minerale e il suo aspetto elegante. Le venature rendono ogni pezzo unico e prezioso, spesso utilizzato in architettura e scultura per aggiungere raffinatezza e profondità.

Lo è spesso il marmo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Venato

In presenza della definizione "Lo è spesso il marmo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è spesso il marmo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Venato:

V Venezia E Empoli N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è spesso il marmo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

